Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Temmuz 2023 15:03
İL DIŞI 41. TERCİH
İl dışı tercihlerinde 41. Tercihi açarak istediğimiz bir ili seçebiliyoruz. Sistem bizi tercihlerimizden birine yerleşemezsek boş kalan yerlerden birine atıyor. Atamalarda da puan üstünlüğü uygulanır yazıyor. Bir sorum var. Benim yaptığım kırk tercih bana gelmedi ve 41'e kaldım. Benden düşük puanlı bir kişi benim 41'i seçtiğim ilde bir okulu yazmış. Bu okula puanı düşük olsa bile o kişi mi gider. Yoksa ben tercihlerime yerleşemediğim için 41 ile bana mı kalır? (Boş kalan dediği için ben herkes 40 tercihine göre yerleştikten sonra artık puana bakılmaksızın boş yere kura ile mi atanırım?)

fenogretmeniyim
Memur
23 Temmuz 2023 15:12

seçim yapan öğretmenler tercihleri tamamlandıktan sonra tercih edilmemiş okullara rastgele yerleştirilir


akbatun
Aday Memur
23 Temmuz 2023 16:01
41. Tercihi açtığımızda Türkiye'deki herhangi bir boş okula mı gönderiyor, yoksa tercih yaptığımız illerden birine mi?
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