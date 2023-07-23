Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Temmuz 2023 15:12
Eş özrünü kaldırın ey bakanlık

Önce yüksek puanlı adam tayin olsun. Banane millet evleniyorsa. O zaman hizmet puanını kaldırın önce evlenen erken tayin olsun. Düşük IQ troller engellenecektir.


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
23 Temmuz 2023 15:32
Aa olur mu. Kocişi evde karısını bekler mazallah uxaktayken gözleri sağa sola kayar. Bunları biran önce bir araya getirmeliyiz.

jo.ey
Aday Memur
23 Temmuz 2023 15:34

Pompiş diyorsun DNA testi diyorsun :D

Ayrıca doğum iznine ayrilanlarin maaşı kesilmeli. Ücretsiz izin verilmelidir. Bakanlık duyun beni

şaşkın tarihçi, 1 saat önce
Aa olur mu. Kocişi evde karısını bekler mazallah uxaktayken gözleri sağa sola kayar. Bunları biran önce bir araya getirmeliyiz.

spock
Daire Başkanı
23 Temmuz 2023 16:21

Çare ortak kontenjan. Tüm atamalar tek bir kontenjan listesinden sırayla ayrı ayrı yapılırsa sorun çözülür.


majesteleri7
Şef
23 Temmuz 2023 16:22

Eş durumu kaldıralmamalı da şu depoya atma işi bitmeli illa birleşecekse doğuda birleşsin yer yoksa

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