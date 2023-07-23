KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : **sude**


23 Temmuz 2023 15:37
TYT bölüm önerisi 244 puan 1.7k sıralama

Merhaba arkadaşlar. 30 yaşında perakende sektoründe çalışıyorum mağaza personeli olarak. TYT yerleştirme puanım 244 sıralamam 1.7k hem bulunduğum yerde yükselmem için üniversite mezuniyet gerekiyor hem de bu yaştan sonra başka bir sektörde devam edebilirsem bana iş fırsatı oluşturabilecek bir bölüm ariyorum.

Yaşımıda hesaba katarsak hangi bölümleri önerirsiniz? KPSS 70 puanım da var ama başvurulardan bir sonuç alamadım.Önerileriniz benim ıçin çok kıymetli.

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