Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Temmuz 2023 15:39
Görevlendirme

MEB de görevlendirme yapanların ilintileri araştırılıp parmağı olan herkesin ve görevlendirme yapan kişinin işine tazminatsız son verilmelidir. maaşlar faiziyle geri alınmalıdır. Görevlendirme alenen sahteciliktir


poseidon2035
Aday Memur
23 Temmuz 2023 15:49

Boş kadroya atama zamanı değilse ne yapılacaktı? Derse kim girecek pardon?


yldzhmt
Şef
23 Temmuz 2023 15:59

Adam hakli.

Koyde gorev yapan bir tanidigimi evinin tam karsisindaki okula gorevlendirdirler. Koydeki cocuklarin hakkina girdiler.

Babasi sendika delegeseydi bu arada.

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