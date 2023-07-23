Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


23 Temmuz 2023 16:03
Ankara dış ilceden merkez için dilekçe

Atama döneminde merkez istememe rağmen dış ilceyd istihdamim yapıldı ,dilekçe yazdım,sistemde karar aşamasında gözükmekte ,meyil muhdetimde süresi dolmakta,ortalama kaç günde sonuclanir karar aşamasında gözüken dilekçe acaba

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