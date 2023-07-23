Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


23 Temmuz 2023 16:12
2023 Elektrik teknisyeni

Geçen alımda Yozgat TMO 85.57 kalmıştı bu alımda elektrik teknisyeni kaça kadar düşer bilgisi olan yazarsa sevinirim


erkankeskinerhan
Aday Memur
23 Temmuz 2023 19:38

Dostum kimse bilemez ki .Yarın 10.00 da belli olur

Toplam 1 mesaj

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