Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


23 Temmuz 2023 16:12
2023 kod elektrik teknisyeni
Geçen alımda Yozgat TMO 85.57 kalmıştı bu alımda elektrik teknisyeni kaça kadar düşer bilgisi olan yazarsa sevinirim

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