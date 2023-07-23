KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


23 Temmuz 2023 16:14
2023 Elektrik teknisyeni

Bizim bölüm geçen atamada 85.35 kadar düştü bu alımda kaçar kadar düşer 28 kisi alıyor bilgisi olan yazarsa sevinirim

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