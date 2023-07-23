KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


23 Temmuz 2023 16:14
2023 kod elektrik teknisyeni
Bizim bölüm geçen atamada 85.35 kadar düştü bu alımda kaçar kadar düşer 28 kisi alıyor bilgisi olan yazarsa sevinirim

Çok Yazılan Konular

2023/1 MuhasebeKamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.KPSS 2023/1 Atama SonuçlarıEge ÜniversitesiAtanmadan Mühendislik Bitiren Programcı/Tekniker DurumuDSİ muhasebecilerTeiaş MülakatıUşak üniversitesi sözleşmeli personel alım75 puan makine teknolojisi

Sözlük

bütün erkekler aynıdır 1 kefernahum 2 Ünvan kelimesi 1 tombul çekirge 1 pahalılığa karşı alınabilecek önlemler 1 cahit zarifoğlu 3 varoş 1 Doğduğun ev kaderindir 2 güne bir şiir bırak 1 burun kılı 1

Son Haberler

'Gri liste' ne anlama geliyor? FATF nedir?Bakan Şimşek'ten gri liste açıklamasıTerörün finansmanında yürütülen ortak mücadele meyvelerini verdiBakan Bolat: En modern gümrük kapıları Türkiye'deKabine yarın toplanıyor: İşte gündem maddeleri

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark