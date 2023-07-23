Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Temmuz 2023 16:24
Sizce en doğrusu nedir
Selamın aleyküm hayırlı günler arkadaşlar.benim öğrenmek istediğim konu , şuan bir üniversite sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışmaktayım.memurluk kadrosunu aldıktan sonra özel sektördeki hizmet birleştirmesi yapacağım zaman ,kurum içi yer değiştirme yapsam bana zararımi yoksa karımı olur .çünkü özel sektörde 10 yıllık şoför olarak yaklaşık 4 yılda güvenlik olarak hizmetim var .fakat ben ayrıca teknikerim.bilen arkadaşlara soruyorum sizce en mantıklı secim ne olur.guvenlik görevlisi olarak devam mı şoförlukmu yoksa teknikerlik mi?

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