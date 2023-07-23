Sizce en doğrusu nedir

Selamın aleyküm hayırlı günler arkadaşlar.benim öğrenmek istediğim konu , şuan bir üniversite sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışmaktayım.memurluk kadrosunu aldıktan sonra özel sektördeki hizmet birleştirmesi yapacağım zaman ,kurum içi yer değiştirme yapsam bana zararımi yoksa karımı olur .çünkü özel sektörde 10 yıllık şoför olarak yaklaşık 4 yılda güvenlik olarak hizmetim var .fakat ben ayrıca teknikerim.bilen arkadaşlara soruyorum sizce en mantıklı secim ne olur.guvenlik görevlisi olarak devam mı şoförlukmu yoksa teknikerlik mi?

Selamın aleyküm hayırlı günler arkadaşlar.benim öğrenmek istediğim konu , şuan bir üniversite sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışmaktayım.memurluk kadrosunu aldıktan sonra özel sektördeki hizmet birleştirmesi yapacağım zaman ,kurum içi yer değiştirme yapsam bana zararımi yoksa karımı olur .çünkü özel sektörde 10 yıllık şoför olarak yaklaşık 4 yılda güvenlik olarak hizmetim var .fakat ben ayrıca teknikerim.bilen arkadaşlara soruyorum sizce en mantıklı secim ne olur.guvenlik görevlisi olarak devam mı şoförlukmu yoksa teknikerlik mi?