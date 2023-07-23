Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Temmuz 2023 16:36
Özelde çalışılan sürenin derece/kademeye etkisi

Merhaba arkadaşlar. Kamuda mühendisim. Memur olmadan önce bir yapı denetim firmasında denetçi mühendis olarak çalıştım. Kuruma hizmet birleştirmesi için dilekçe verdim ancak hizmet birleştirmem yapılmadı. Gerekçesi ise sgk meslek kodumun "mühendis" olmaması. Sgk dökümüne baktığımda "3359.09" koduyla "denetçi" olarak çalıştığım görülüyor. Yani zaten Yapı denetimde denetçi olmak için mühendis olmak gerekmiyor mu? Neden kabul edilmiyor? Ne yapabilirim

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