Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Temmuz 2023 17:08
Memura İkramiye Kararı! Yılda Bir Kez Ödenecek!

Memurların ikramiye talebinin Toplu Sözleşmeye eklenmesi beklenirken işçilerin yılda 3 defa aldığı ikramiyenin memurlara yılda bir kez verilmesi teklif edildi.

https://memurlarnedio.com/memura-ikramiye-karari-yilda-bir-kez-odenecek/


lastcheva
Aday Memur
23 Temmuz 2023 17:14

İşçilerin yılda 10 defa aldığı zamanda belki bize de 1 defa verirler.


cetek
Aday Memur
23 Temmuz 2023 17:35

Teklif edilmesi kabul edileceğini göstermez. Boşa umutlanmayın.

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