Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


23 Temmuz 2023 17:12
7.dönem toplu görüşmelerde polis
Memursenin artık polis ile ilgili bir çalışma sunma vakti geldi geçiyor sorunlar dağ oldu

Cbum
Aday Memur
23 Temmuz 2023 17:21

Polisi kimse ipine takmaz.

Bedava işçilik desen var

İstediğin kadar çalıştırmak desen var

Konu hakka gelince herkes susar.

O yüzden polisin hakkı ahirete kaldı.

Orda çoğu sorumlu kişi cehennemi boylar sırf bu haksızlıklara sessiz kaldıkları için.


yakışıgım
Şef
23 Temmuz 2023 17:21

Polisin sendikası yoktur adamlar üyelerinin hakkını savunuyor peki hem polise sendika yasağı var hem devlet memuru Ozaman bizim hakkımızı kim savunacak maaşlar kuşa döndü çalışma saatleri il müdürlerinin keyfine göre ne olacak bu mesleğin sonu bilmiyorum bu gidişle sadece vasıfsız insanlarla dolacak çünkü kimse bu şartlarda elinden geldiğince polis olmak istemez..

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