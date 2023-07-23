KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


23 Temmuz 2023 17:17
Kpss sınavım geçersiz olur mu?

3. Sınıfım o yüzden pek bilmiyorum. Üniversite sınavı gibi sandım kuralı. Son 10 dk kala fln çıkılır sandım sınava az kala kağıdı vermek için ayağa kalktım biraz gözetmen vermene gerek yok dedi oturdum heralde kağıt masada kalacak dedim ayağa kalktım kapıya doğru yürüdüm. Gözetmen çıkmak yasak dedi yine oturdum. Ben gözetmenle konuşmadım pek kısık sesle tamam çıkılmıyor dedim sadece Sınavın bitmesini bekledim bitti. Optiği aldılar herkeste olduğu gibi ama kimse bir şey demedi iptal oldu yada olmadı. Bir şey denmedi ama bilmiyorum insan yine de korkuyor. Sınav öncesi konuşmak yasak vs vs deniyor sınıfta kamera var vs o yüzden korktum. Geçersiz olmaz değil mi?

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