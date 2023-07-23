Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


23 Temmuz 2023 17:39
Yeni açılacak cezaevleri

Yapılma aşamasında olup bu yil gelecek yıl acılacak cezaevleri hangileridir arkadaşlar....

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