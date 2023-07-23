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Editörler : oto-danisman-expert


23 Temmuz 2023 18:07
850 - 950 bin tl limitle OTOMATİK vites oneri
Limitim belirttiğim gibi 850 950 bin arası otomatik vites hangi araçları önerirsiniz. Şimdiden teşekkürler..

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Sizce arabaya yatırım yapmak mantıklı bir iş mi?Yeni mtv oranları belli oldu mu?

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