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Editörler : LanetF16 Gökçen


23 Temmuz 2023 18:13
Yeni eğitim öğretim yılı

Dostlar eylül'de yeni eğitim - öğretim yılı açılacakya bu dönem de uzaktan mı olacak eğitimler ?

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