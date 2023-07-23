Memur-Sen'in Memurlara Yüzde 6 Zam Talebi!

6 çok. ne de olsa birinci sendika bu. buçuk alinin vekilliği olmadı malum. o nedenle %4 istemeleri lazım. zaten yarısı verilir %2 zam hayırlı olsun.

6 çok. ne de olsa birinci sendika bu. buçuk alinin vekilliği olmadı malum. o nedenle %4 istemeleri lazım. zaten yarısı verilir %2 zam hayırlı olsun.