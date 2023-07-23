Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Temmuz 2023 18:18
Memur-Sen'in Memurlara Yüzde 6 Zam Talebi!

%6 zam istemek nedir yahu! Madem yarısını veriyorlar maaşa %200 zam isteyin %100 versinler! Vermiyorlar mı? İmzalama! İsteklerin karşılanana kadar işe gitmeme eylemi yap!

https://memurlarnedio.com/memur-senin-memurlara-yuzde-6-zam-talebi/


ölene kadar sözleşme
Aday Memur
23 Temmuz 2023 18:32
6 çok. ne de olsa birinci sendika bu. buçuk alinin vekilliği olmadı malum. o nedenle %4 istemeleri lazım. zaten yarısı verilir %2 zam hayırlı olsun.

fakir.adam
Şube Müdürü
23 Temmuz 2023 18:37

azmı

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