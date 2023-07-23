Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Temmuz 2023 18:40
KPSS BOŞUNA YAPILDI! MEMUR BU ŞARTLARDA EMEKLİ OLMAZ!
Memur ve memur emekli maaşı arasındaki makas kapanmazsa memurlar 65 yaşına kadar çalışır. Bu durum acil düzeltilmeli.

Bozkurtbakışlı
Aday Memur
23 Temmuz 2023 19:53
Adaylar moralinizi bozmak isyemem ana hakikat bu!!!!
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