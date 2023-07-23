Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Temmuz 2023 19:02
Sayın ögretmenlerim.
Sizce sayısalda boşta kalmamak için hangi mühendisliğe gitmeliyim.simdiden cevaplar için tesekkürler

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