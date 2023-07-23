Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


23 Temmuz 2023 19:29
Borç alma ve aşırı borçlanma

Arkadaşlar askerlerden borç alıp meslekten atılan varmi

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