5809 63/10 56-4,5 Hagb memuriyete engel mi ?

Yargıtay bu hususta ?Sahte abonelik sözleşmesi ile GSM hattı çıkartıldığının iddia edildiği olayda, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 63. maddesinin 10. fıkrası ile yaptırıma bağlanan 56. maddesinin 4. fıkrasındaki "Kişinin bilgisi ve rızası dışında işletmeci veya adına iş yapan temsilcisi tarafından abonelik tesisi, işlemi veya elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların kayıt işlemi yapılamaz ve yaptırılamaz, bu amaçla gerçeğe aykırı evrak düzenlenemez, evrakta değişiklik yapılamaz ve bunlar kullanılamaz" ve 5. Fıkrasındaki "Gerçeğe aykırı evrak düzenlemek veya değiştirmek suretiyle kişinin bilgi ve rızası dışında tesis edilmiş olan abonelikler kullanılamaz" hükmü karşısında; özel hüküm niteliğinde bulunan 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 56. Maddesindeki suçu oluşturacağı da gözetilerek, sonucuna göre sanıkların hukuki durumlarının takdir ve tayini gerekir.?[1] diyerek özel kanun niteliğinde olan 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 56. maddesindeki suçun oluşacağını belirtmiştir. Bunun yanında yasal abone olan kişinin kimlik bilgileri kullanılarak abonelik sözleşmesi düzenlenip üçüncü kişiye hat verilmesi şeklindeki eylemin 5809 sayılı Yasanın 56/3. maddesi yoluyla 63/10. maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği yalnızca TCK.nın 207. maddesinde düzenlenen sahtecilik suçunu oluşturabileceği ancak bu suçtan yargılama görevinin de asliye ceza mahkemesinde olduğu gözetilmelidir.[2]

Yukarıda verilen her iki karardan da açıkça görüleceği üzere şayet gerçek hat sahibi adına yeni bir abonelik sözleşmesi düzenlenirse 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 56. maddesindeki suç, hat sahibinin bilgileri kullanılarak üçüncü bir kişi adına abonelik sözleşmesi düzenlenmesi durumunda ise TCK.nın 207. maddesinde düzenlenen sahtecilik suçu oluşacaktır.