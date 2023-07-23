Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Temmuz 2023 20:17
2022-2023 toplu sözleşme

Arkadaşlar bu yıllar arasında ki toplu sözleşmede hangi maddeler vardı, hangileri kabul edildi. En azından toplu sözleşmeyle ilgili analiz yaparız


Destekpersoneli
Aday Memur
23 Temmuz 2023 21:30
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/08/20210825-11.pdf&ved=2ahUKEwjS16vruqWAAxXMRPEDHS90BOMQFnoECBYQAQ&usg=AOvVaw069Iab2Eernekz1_l1o1Oz

Destekpersoneli
Aday Memur
23 Temmuz 2023 21:35
https://www.memursen.org.tr/memur-sen-6-donem-toplu-sozlesme-tekliflerini-acikladi
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