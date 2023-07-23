Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


23 Temmuz 2023 20:39
Becayiş

İyi günler arkadaşlar, sizlerden ricam olacaktır, şimdiden teşekkürler. Ankara merkezde askeri bir kurumda dev.memuruyum, sivas yada kayseriye gitmek ıstiyorum o yüzden becayiş düşünüyorum ankaradan gitme sebebim ankaranin büyük şehir olmasının yanında pahalı bir şehir ailecek zor durumdayız. Eğer sivas yada kayseriden ankaraya gelmek isteyen memur arkadaşlar varsa yer değiştirebiliriz, ama onlara ulaşamıyorum, eğer siz onlara ulasabilirseniz buraya yazarmisiniz özelden numaramı da yazarım tekrar teşekkürler

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