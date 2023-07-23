Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Temmuz 2023 20:46
Kiralar Çok Yüksek Çünkü

Ülkede 15 milyon ne idüğü belirsiz insan yaşıyor. Bunların en az 5 milyonu zengin oldukları için en az memur seviyesinde bir evde oturup 1 milyon konutu işgal ediyorlar. Konut sayısı yetersiz kaldığı için kiralar yükseliyor. Ülkedeki konut pahalılığının bütün sebebi bu. Bu işgalciler gittiğinde en az 1 milyon çok iyi konut, 3 milyon normal konut boşa çıkmış olacak. Bu durumda kiralar düşer.


moideen
Daire Başkanı
23 Temmuz 2023 21:30

Ne idüğü belirsiz demeyelim. Din kardeşlerimiz onlar. Ümmet, ümmet!

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