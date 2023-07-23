Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


23 Temmuz 2023 20:48
Pasaport için 20 yıl şartı

Memur için 20 yıl şartı gelme durumu var bir kaç sitede tasarı ve çalışma sürdüğü yeşil pasaport için 3/1 DERECE değil 20 yıl şartı gelicek diyorlar bilgisi olan var mı

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