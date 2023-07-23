Arkadaşlar, bulunduğum okulda 2 sosyal bilgiler normu ve benimle birlikte 2 sosyal bilgiler öğretmeni vardı. Diğer arkadaş müfettiş olup ayrıldı. Norm 2 iken Mayıs ayında okul müdürü milli eğitim müdürlüğüne resmi yazi yazarak sosyal bilgiler ders sayısının önümüzdeki eğitim öğretim yılında haftalık 22 olacağını ve 1 sosyal bilgiler öğretmeninin yeterli olacağını bundan dolayı sosyal bilgiler normunun 1 e düşürülmesinin uygun olacağını, aksi takdirde yeni atanacak olanin ya da okuldaki sosyal bilgiler öğretmeninin mağduriyet yaşayacağını resmi yazıyla yazdı. Ben de milli eğitimin yazıyı dikkate almayacağını düşünemedim takipçi olmadım. Norm hala 2 ve il içinden bir arkadaş okuluma atandı. Puanı yüksek mi düşük mü bilemiyorum. Atama listesinde yazmıyor. Eylül ayında birimiz norm fazlası olacağız.

Nasıl bir yol izlemem gerekiyor. Bu konuda tecrübeli arkadaşlardan yardım bekliyorum.