Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Temmuz 2023 20:53
MTSK UYGULAMA SINAV ÜCRETİ HABERİ

Merhaba arkadaşlar, şöyle bir haber var: MEB tarafından yapılan düzenleme ile MTSK direksiyon sınavında görev alan öğretmenlere ödenecek ücretler yüzde 25 zamla 1 Temmuz itibarıyla 1.145 TL'ye yükseliyor. Doğru bir haber mi?

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