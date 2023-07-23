Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


23 Temmuz 2023 21:48
Mazeret tayini verdim acaba ne zaman açıklanır tahmini?

Abilerim devrelerim merhabalar. Annem ve babamın rahatsızlığı sebebiyle Çankırı ilinden Mersin iline mazeret tayini için dilekçe yazdım. Tahmini ne zaman açıklanır? Bu mazeret atamalarının ortalama bı zamanı var mı yoksa toplu şekilde mi inceleniyor. Şimdiden teşekkürler saygılarımla.


&YuSuF&
Memur
23 Temmuz 2023 21:58
Mazeret atamaları yönetmenliğe göre Eylül ayında
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