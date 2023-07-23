Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


23 Temmuz 2023 23:47
abilerim bi bakar misiniz rica etsem

Ben batıda carsi ve mahallesi olarak görev yapıyorum. Gündüz çalışma olurumuz yok, ve çakma 12/36 da ilçe emniyet girişinde polis noktasında tek başıma tüfekle nöbet tutturuluyorum gündüzleri 11 saat ihtiyacımı ekip deki abilerden 5 dakika yerime bakar misin diye gidebiliyorum. Nöbet bitimi eve geldim ve ihtiyaclarim bittiğinde saat gece 10 gibi uyuya kaldım ve sabah 8 de ki nöbet e 2 saat gec kaldım ve komiser neden geç kaldığımı sorduğunda tek başıma tüfekle 11 saat ayakta nöbet tuttuğumu günlerce ve çok yorgun olup uyanamadigimi söyledim, kendisi hakkımda rapor tutacagini söyledi ne ceza alirim, ve disiplin kurulu savunmam kabul eder mi. Görev listeleri elimde duruyor. Teşekkürler hepinize


adalı-polis
Daire Başkanı
24 Temmuz 2023 00:08

Öncelikle emniyet ceza verecekse istersen aym kararı yaz yine verir. Sen savunmanı yap mahkemede bu durumu anlat. Hakkında hayırlısı


KGT1017
24 Temmuz 2023 00:45

Anladım abi. Savunma akabinde ceza tecziye edilirse idare mahkeme ye giderim. Teşekkürler

adalı-polis, 49 dk. önce

Öncelikle emniyet ceza verecekse istersen aym kararı yaz yine verir. Sen savunmanı yap mahkemede bu durumu anlat. Hakkında hayırlısı

Toplam 2 mesaj

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