Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


24 Temmuz 2023 02:19
Güvenlik soruşturması

Saygı değer abilerim sizlere bir konuda danışmak istiyorum emniyetten istifa edip 6 ay bekledigimizde gececegimiz kurumda güvenlik soruşturması oluyor mu ve icra dosyamız var ise güvenlik soruşturması olumsuz gelir mi bilgi verirseniz

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