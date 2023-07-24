Yabancılara yapılan işlem

Devrelerim, son zamanlarda haberlerde vs yabancılara yönelik kontollerin arttığı oturum/ikamet izni olmayanların sınır dışı edildiği haberleri servis ediliyor, böyle bir uygulama varmı yoksa basın yine bir algı mı yapıyor? Ayrıca istanbulda yabancılara müdehale eden iki meslektaşımızın açığa alındığı bilgisi var teyit eder misiniz ?

Devrelerim, son zamanlarda haberlerde vs yabancılara yönelik kontollerin arttığı oturum/ikamet izni olmayanların sınır dışı edildiği haberleri servis ediliyor, böyle bir uygulama varmı yoksa basın yine bir algı mı yapıyor? Ayrıca istanbulda yabancılara müdehale eden iki meslektaşımızın açığa alındığı bilgisi var teyit eder misiniz ?