Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


24 Temmuz 2023 03:31
İstifa eden sözleşmeli personel

Merhaba arkadaşlar Aralık ayında destek personeli kadrosunda çalışırken istifa ettim, o dönemde üniversite okuyordum şuan mezun oldum 1 sene dolmadan üst kadroya atanma şansım varmı kpss puanımla ?

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