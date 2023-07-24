Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Temmuz 2023 05:20
Alt bölge tayin
Yakın zamanda alt bölge tayini sonuçlanan var mı acaba iki aydır bekliyoruz

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