KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


24 Temmuz 2023 07:08
SGK personel alımına neden çıkmıyor
Arkadaşlar Vedat bilginin açıklaması var 26 Mayıs'ta SGK ya personel alınacak diye ama 2 aydan fazla bir süre geçti hala ses seda yok sebebi ney bu kadar uzamasının

rksn
Şube Müdürü
24 Temmuz 2023 08:42

SGK ya verilen atama izni yetersiz olduğu için alıma çıkmadı.


Kadir.7221
Aday Memur
24 Temmuz 2023 08:43
Ne kadarlık bir atama izni verildi hocam
rksn, 45 dk. önce

SGK ya verilen atama izni yetersiz olduğu için alıma çıkmadı.


memurlukyolum
Aday Memur
24 Temmuz 2023 09:00

sgk ya önümüzdeki yıl ödenek çıkmış yani son merkezi atamaya kalır büyük ihtimalle ... türkiye genelinde yine büyük alım yapar sgk hocam merak etmeyin ama maalesef beklemek sıkıntı Allah kolaylık versin

Kadir.7221, 44 dk. önce
Ne kadarlık bir atama izni verildi hocam

Kadir.7221
Aday Memur
24 Temmuz 2023 09:06
Hocam açıktan alacak söylentisi çok yaygın şimdi de siz merkezi alımda alacak diyorsunuz
memurlukyolum, 27 dk. önce

sgk ya önümüzdeki yıl ödenek çıkmış yani son merkezi atamaya kalır büyük ihtimalle ... türkiye genelinde yine büyük alım yapar sgk hocam merak etmeyin ama maalesef beklemek sıkıntı Allah kolaylık versin


memurlukyolum
Aday Memur
24 Temmuz 2023 09:08

hayır hocam sgk hiçbir zaman memur alımını açıktan yapmadı hep merkezi atama ile yaptı yanlışlık var onda sgk her zaman kadrolu memur alır ve merkezi alır net hocam bu inanmayın her habere son merkezi de alır önümüzdeki yıl ayrılmış ödenek sgk ya o yüzden rahat olun açıktan almaz sgk

Kadir.7221, 21 dk. önce
Hocam açıktan alacak söylentisi çok yaygın şimdi de siz merkezi alımda alacak diyorsunuz

Kadir.7221
Aday Memur
24 Temmuz 2023 09:10
Hocam daha geçen sen açıktan alım yapmış büro personeli olarak almış ön lisanstan 102 kişi
memurlukyolum, 19 dk. önce

hayır hocam sgk hiçbir zaman memur alımını açıktan yapmadı hep merkezi atama ile yaptı yanlışlık var onda sgk her zaman kadrolu memur alır ve merkezi alır net hocam bu inanmayın her habere son merkezi de alır önümüzdeki yıl ayrılmış ödenek sgk ya o yüzden rahat olun açıktan almaz sgk


memurlukyolum
Aday Memur
24 Temmuz 2023 09:13

hocam dikkat edersiniz ki o alım da destek personeli güvenlik teknisyen vs almış ben kadrolu memur avukat vs alımından bahsediyorum bir de denetmenler ayrı alınıyor a grubu gibi ama memur ve avukat olarak kadrolu merkezi alıyor hocam memurluk alımını bekliyorsanız merkezi atama ile olacak

Kadir.7221, 17 dk. önce
Hocam daha geçen sen açıktan alım yapmış büro personeli olarak almış ön lisanstan 102 kişi

Kadir.7221
Aday Memur
24 Temmuz 2023 09:14
Hocam benim de bahsettiğim büro personeli olarak alacakmış bu sene onu diyorum zaten kadrolu alım merkezi alımda olur hep
memurlukyolum, 14 dk. önce

hocam dikkat edersiniz ki o alım da destek personeli güvenlik teknisyen vs almış ben kadrolu memur avukat vs alımından bahsediyorum bir de denetmenler ayrı alınıyor a grubu gibi ama memur ve avukat olarak kadrolu merkezi alıyor hocam memurluk alımını bekliyorsanız merkezi atama ile olacak

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