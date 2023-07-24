SGK personel alımına neden çıkmıyor

Arkadaşlar Vedat bilginin açıklaması var 26 Mayıs'ta SGK ya personel alınacak diye ama 2 aydan fazla bir süre geçti hala ses seda yok sebebi ney bu kadar uzamasının

Arkadaşlar Vedat bilginin açıklaması var 26 Mayıs'ta SGK ya personel alınacak diye ama 2 aydan fazla bir süre geçti hala ses seda yok sebebi ney bu kadar uzamasının