Can Güvenliği Nedeniyle Tayin Talebi

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Adalet Çalışanları Birlik Olma VaktiÖzel güvenlik diyanet işleri başkanlığıİstifa acilAdalet bakanlığı personeli iş bırakma eylemi yapmalıdır İkm silah indirimCezaevinde teknisyen olarak çalışıp mühendis olan var mı ?Yeni açılacak cezaevleriGeçici görevlendirme yollukları neden yatırılmıyor(Depremden gelenler)1 ocak 2016 sonrası memur olanlarMehil müddeti hakkında.
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark