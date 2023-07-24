Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


24 Temmuz 2023 09:05
Can Güvenliği Nedeniyle Tayin Talebi

Zabıt katibi olarak görev yapıyorum.Duruşmada segbiste dinlediğimiz sanık tarafından tehdit edildim. Bana söylediği sözler şöyleydi. "Burdan çıkamayacağımı mı sanıyorsun? Oraya gelirim. Seni vururum. Dışarıda görüşürüz seninle" hakim zapta geçelim mi, geçersek suç duyurusunda bulunacağım dediğinde ben gerek yok dedim. Daha sonra tekrar bağlandığımızda savcı sanıklara konuşma yaptı, sanık bana "kusura bakma katip bey" dedi. tehdit sözleri hem zapta geçmedi hem de olayla ilgili bir tutanak da tutmak aklıma gelmedi. Segbis kaydını delil olarak gösterip tayin talebinde bulunabilir miyim acaba?

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