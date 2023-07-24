Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


24 Temmuz 2023 09:20
Başöğretmenlik yıl sorunsalı

Arkadaşlar herkes uzmanlığın 5 yıla düşmesini konuşurken neden uzman olanlarda başöğretmenlik süresinin kısaltılması için hiç yorum yapmıyor, eğer uzmanlık 5 yıla düşerse ve başöğretmenlik için gereken süre uzmanlıkta 5 yıl kalma olarak değişirse bu demektir ki 5. Yıl uzman olan 10 yılda başöğretmen olacak, o nedenle yasa herkese eşit uygulanıp 10 yılını dolduran herkese uzmanlıktaki süresi göz önünd alınmadan bsşöğretmenliğe başvuru hakkı veril eli önümüzdeki sene

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