Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


24 Temmuz 2023 09:20
tayin

arkadaşlar merhabalar psikiyatriden %40 engeli raporum var merkeze 40 km uzaklıkta etrafında hiç yerleşim yeri yok tasımalı bir okulda görev yapıyorum . çok zorluk çekiyorum heyet raporu aldım merkez ilçede görev yapması gerekli diye meb kabul etmek zorunda mı

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