Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


24 Temmuz 2023 10:11
İl içi ilişik kesme işlem basamakları?
İl içi yer değişikliği Kararnameler çıkmaya başladı bir sonraki işlem olan ilişik kesme işlemlerini tecrübeli arkadaşlar maddeler halinde sıralayabilirsek faydalı olur düşüncesindeyim teşekkürler.

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