Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


24 Temmuz 2023 10:23
Ek Derslere Düzenleme
Kulislerde ek derslere düzenleme yapılacağı söyleniyor. 1 Ağustos ta başlayacak toplu sözleşmelerde ek derslerin 100 TL olması yetkili sendika tarafından teklif edilecekmiş.

Kagiş
Müsteşar
24 Temmuz 2023 10:44

Yav he he, deyip geçin!)))


moideen
Daire Başkanı
24 Temmuz 2023 11:00

Memur sen mi teklif edecekmiş? Hahaha. Sabah sabah güldürdün, teşekkür ederim.


Kumrukardelen
Şef
24 Temmuz 2023 11:02

Ek dersler 100 liranın altında olmamalı. Zaten zammın çoğu seyyanen olduğu için yan ödemeler pul oldu gitti enflasyon karşısında.

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