Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


24 Temmuz 2023 10:43
Ücretsiz izin hakkımı kullanamıyorum
2 yıllık memur olduğum için ve annelik izninden sonra direkt ücretsiz izin almak gerektğinden şu an ücretsiz izin alamıyorum. 4 aylık çocuğum var bakacak kimse yok

hopeisnotdead
Aday Memur
24 Temmuz 2023 10:50

Kadrolu mu değilsiniz yoksa idare mi izin vermiyor? Tam anlayamadım o kısmı.


bbcan
24 Temmuz 2023 10:58
2 yıllık kadrolu memurum. Annelik iznim 16 temmuzda bitti. Akabinde direkt ücretsiz izin almam gerekiyormuş. Ağustos maaşı yattığı için ücretsiz veremiyorlarmış
hopeisnotdead, 44 dk. önce

Kadrolu mu değilsiniz yoksa idare mi izin vermiyor? Tam anlayamadım o kısmı.

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