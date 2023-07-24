Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


24 Temmuz 2023 11:11
Memursen 2024-2025 zam teklifi değerlendirmeleri

Ben ciddiye dahi alınmayacak kadar Türkiye gerçeklerinden uzak buluyorum.


ibrahim98
Şube Müdürü
24 Temmuz 2023 11:18

TEKLİF

Verilen sözlerin yerine gelmesi, vaadin karşılığını bulması için 22.000&#8378;?den kaynaklı eksik uygulanan 1.650&#8378;?nin tazminini istiyoruz.

2024 için 3?er aylık dönemler itibariyle;

[%25+ (%10 Refah Payı) + % 10 + %15 + %10] = %70

2025 için 6?şar aylık dönemler itibariyle

{%15 + 10 (Refah Payı) + %15] = %40

Olmak üzere toplamda %110 artış teklif ediyoruz.

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