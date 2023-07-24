Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Temmuz 2023 11:22
2024 ve 2025 yılı Toplu Sözleşme
7. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME TEKLİFLERİMİZ Verilen sözlerin yerine gelmesi, vaadin karşılığını bulması için 22.000'den kaynaklı eksik uygulanan 1.650'nin tazminini istiyoruz. 2024 için 3'er aylık dönemler itibariyle; [%25+ (%10 Refah Payı) + % 10 + %15 + %10] = %70 2025 için 6'şar aylık dönemler itibariyle {%15 + 10 (Refah Payı) + %15] = %40 Olmak üzere toplamda %110 artış teklif ediyoruz. 4 milyona yakın kamu görevlisi, 2 milyondan fazla kamu görevlisi emeklisini kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme tekliflerimizin milletimize ve kamu görevlilerine hayırlı olmasını diliyoruz. Sendikanın talepleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Parolesailes
Şef
24 Temmuz 2023 11:27
Çok iyi teklif. Kabul görür mü peki sanmam.

mfu4226
Aday Memur
24 Temmuz 2023 11:27
Kira yardımı talebi oransal zamlara bağlı olarak artırılmalı.

menofhonor
Aday Memur
24 Temmuz 2023 11:29
kira yardımı 7650 tl bayram ikramiyesi 4850 tl aile yardımı 2000 olarak talep ediyorlar eğer kabul edilirse gayet güzel olur bence
mfu4226, 8 dk. önce
Kira yardımı talebi oransal zamlara bağlı olarak artırılmalı.
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