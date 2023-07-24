2024 ve 2025 yılı Toplu Sözleşme

7. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME TEKLİFLERİMİZ Verilen sözlerin yerine gelmesi, vaadin karşılığını bulması için 22.000'den kaynaklı eksik uygulanan 1.650'nin tazminini istiyoruz. 2024 için 3'er aylık dönemler itibariyle; [%25+ (%10 Refah Payı) + % 10 + %15 + %10] = %70 2025 için 6'şar aylık dönemler itibariyle {%15 + 10 (Refah Payı) + %15] = %40 Olmak üzere toplamda %110 artış teklif ediyoruz. 4 milyona yakın kamu görevlisi, 2 milyondan fazla kamu görevlisi emeklisini kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme tekliflerimizin milletimize ve kamu görevlilerine hayırlı olmasını diliyoruz. Sendikanın talepleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

7. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME TEKLİFLERİMİZ Verilen sözlerin yerine gelmesi, vaadin karşılığını bulması için 22.000'den kaynaklı eksik uygulanan 1.650'nin tazminini istiyoruz. 2024 için 3'er aylık dönemler itibariyle; [%25+ (%10 Refah Payı) + % 10 + %15 + %10] = %70 2025 için 6'şar aylık dönemler itibariyle {%15 + 10 (Refah Payı) + %15] = %40 Olmak üzere toplamda %110 artış teklif ediyoruz. 4 milyona yakın kamu görevlisi, 2 milyondan fazla kamu görevlisi emeklisini kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme tekliflerimizin milletimize ve kamu görevlilerine hayırlı olmasını diliyoruz. Sendikanın talepleri hakkında ne düşünüyorsunuz?