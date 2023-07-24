Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


24 Temmuz 2023 11:29
İcra borcu ödeyenler

İyi günler arkadaşlar icra borcunuz ne kadardı maaştan kesilmeyle kaç yıl sürdü teşekkür ederim hepinize


moideen
Daire Başkanı
24 Temmuz 2023 12:00

5 yıl önce birkaç yere 650 idi. Şu an tek yere 195 kaldı. Ama sadece maaştan kesilerek değil. Bazı dosyaları haricen ödeme yoluyla kendim kapattım, bazılarında az borç kaldı diye alacaklı feragat etti vs. Başkası olsa bunu 1 yılda halleder de ben halledemem. :) 2 yılda biter herhalde.

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