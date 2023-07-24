Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


24 Temmuz 2023 11:36
Memurlar Olarak 10.000 lira Seyyanen Zam İstiyoruz.

Cüzdan meselesi ,mutfak meselesi, geçim meselesi öğretmen hemşire polis hizmetli HERKESİN meselesi.

İSTİYORUZ.


Pelinin
Daire Başkanı
24 Temmuz 2023 11:39

Niye seyyanen istiyorsunuz seyyanen bizim için yararlı bir şey değil


Velocıraptor
Genel Müdür
24 Temmuz 2023 11:48

kısa sürede verilebilmesi, az uğraştırması sebebiyle seyyanen daha makbuldür. zaten ocak'taki oransal zam için görüşmeler başladı

Pelinin, 2 saat önce

Niye seyyanen istiyorsunuz seyyanen bizim için yararlı bir şey değil


Android60
Daire Başkanı
24 Temmuz 2023 12:03

Hala akıllanmayıp seyyanen zam isteyen var ya gerçekten akıl yok bu millette seyyanen zam bugün işe yarar ama emekli olacagın zaman o maaşın kuş gibi kalır oransal isteyin

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