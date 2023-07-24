Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Temmuz 2023 11:51
Bankalar çok düşük promosyon teklifi veriyor

Uşak üniversitesi çalışanıyım. Mart ayından bu yana 3-4 defa banka promosyon ihalesine çıkıldı. En yüksek teklifler 1. de 20 bin, 2. de 15 bin, 3. de 12 bin oldu. Bu rakamlar verildiği için hepsi iptal edildi. Geldiğimiz noktada üniversite yönetimi çaresiz, bankalar insafsız! Çalışanlar olarak biz de elimiz kolumuz bağlı bu komik rakamlara boyun eğeceğiz gibi görünüyor. Hakkımızı aramanın bir yolu yok mudur? Ne yapabiliriz? Başka kurumlara yüksek promosyonlar ödenirken bizim hakkımızın yenmesi çok zoruma gidiyor

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