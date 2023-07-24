Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


24 Temmuz 2023 11:55
İl içi kararnameleri çıkaran iller?

Değerli arkadaşlar,

Kararnamesi çıkan illeri burada paylaşırsan herkes sağda solda aramak zorunda kalmaz.

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