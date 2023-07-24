Eş yardımı artmalıdır!

Bence yanlış düşünüyorsun... Şöyle ki üreten bir toplum olmalıyız. Çalışmayan birinin üretime katkısı olmaz. Sen eş yardımını 3-5 bin TL ye çıkarsan çoğu çalışan üretime katkı veren insanlar evde oturur çalışmaz. Şöyle ki çalışan bir bayanla evli olmak demek şuan bakıcıya en az iline göre 8-10 bin ( çocuk sayısına göre değişir ) , Daha fazla dışardan yemek yemek ( kari- koca ) , tabiki eşinin giderleri de artacak ( giyim , vs. ) Yani herkes eşi çalışanın gelir yönüne bakar ancak gider yönüne kimse bakmaz. He diyeceksin ki eşini o halde calistirma valla benim için mahsuru yok calismasada çok büyük bir kayip olmaz lakin kadın herhangi bir adama muhtaç yaşamamali. Hepimiz polisiz sokakta ne adamlar var görüyoruz. Günümüzde kadının çalışması erkekten daha gerekli.. en azından ben kendi çocuklarım için öyle düşünüyorum .

Bence yanlış düşünüyorsun... Şöyle ki üreten bir toplum olmalıyız. Çalışmayan birinin üretime katkısı olmaz. Sen eş yardımını 3-5 bin TL ye çıkarsan çoğu çalışan üretime katkı veren insanlar evde oturur çalışmaz. Şöyle ki çalışan bir bayanla evli olmak demek şuan bakıcıya en az iline göre 8-10 bin ( çocuk sayısına göre değişir ) , Daha fazla dışardan yemek yemek ( kari- koca ) , tabiki eşinin giderleri de artacak ( giyim , vs. ) Yani herkes eşi çalışanın gelir yönüne bakar ancak gider yönüne kimse bakmaz. He diyeceksin ki eşini o halde calistirma valla benim için mahsuru yok calismasada çok büyük bir kayip olmaz lakin kadın herhangi bir adama muhtaç yaşamamali. Hepimiz polisiz sokakta ne adamlar var görüyoruz. Günümüzde kadının çalışması erkekten daha gerekli.. en azından ben kendi çocuklarım için öyle düşünüyorum .