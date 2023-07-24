Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


24 Temmuz 2023 12:04
Eş yardımı artmalıdır!

Herkesin eşi çalışmıyor, çocuklarla ilgilenmek açısından da kimisi işini tamamen bırakmak zorunda kalıyor. Kimisi de atama durumundan dolayı özelde tekrar aynı işi bulamayabiliyor. Kimisi de eşini çalıştırmayı tercih etmiyor malum toplum yapısı iyiye gitmiyor saygı duymak lazım.

Şu devirde tek maaşla geçinmek adeta mucize oldu.

Eş yardımı adı altında ödenen 1000 TL çok komik bir rakam.

Aile bütünlüğü için eş yardımı minimum 3000 TL olmalıdır.

Çünkü 1 erkek çalışıp 4 kişiye yuva oluyor ama genelde 1 kadın çalışınca tam tersine evlenmeyi yük olarak görmeye başlıyor. Bireyselleşiyor.

O yüzden evli ve eşi çalışmayan kişilere daha hassas bakılmalı diye düşünüyorum.


siyahbeyaz88
Daire Başkanı
24 Temmuz 2023 12:17
Bir bakıma haklısın eşi çalışmayanlar için geçim zor ama kimse kimseyi zorla evlendirmiyor bu kararı aldıysan sorumluluk sana aittir

Cbum
Aday Memur
24 Temmuz 2023 12:20

Dostum öyle düşünülmemesi için 1 erkek evlenip 1 kişiye daha yuva oluyor diye yazdım.

Yani erkek bireyselleşmiyor ama kadın işe girdiği an bireyselleşiyor genellemiyorum ama böyle.

Düşünsene herkes bekâr ve herkes çalışıyor, bu otomatik olarak alım gücünün düşmesi de demek oluyor. Ev bulmak da zorlaşıyor bir şey satın almak da zorlaşıyor.

Evlilik toplumun sigortasıdır.

Toplumu bekârlığa özendirmemeleri gerekiyor.

siyahbeyaz88, 1 saat önce
Bir bakıma haklısın eşi çalışmayanlar için geçim zor ama kimse kimseyi zorla evlendirmiyor bu kararı aldıysan sorumluluk sana aittir

siyahbeyaz88
Daire Başkanı
24 Temmuz 2023 12:58
Demek istediğimi anlamadın galiba ben diyorum ki devletin verdiği bin lirayla mı evleniliyor yani o parayı vermezse evlenilmeyecek mi, evlenmek kişinin kendi tercihidir sorumluluk kendine aittir
Cbum, 1 saat önce

Dostum öyle düşünülmemesi için 1 erkek evlenip 1 kişiye daha yuva oluyor diye yazdım.

Yani erkek bireyselleşmiyor ama kadın işe girdiği an bireyselleşiyor genellemiyorum ama böyle.

Düşünsene herkes bekâr ve herkes çalışıyor, bu otomatik olarak alım gücünün düşmesi de demek oluyor. Ev bulmak da zorlaşıyor bir şey satın almak da zorlaşıyor.

Evlilik toplumun sigortasıdır.

Toplumu bekârlığa özendirmemeleri gerekiyor.


85200258
Genel Müdür
24 Temmuz 2023 12:59
Bence yanlış düşünüyorsun... Şöyle ki üreten bir toplum olmalıyız. Çalışmayan birinin üretime katkısı olmaz. Sen eş yardımını 3-5 bin TL ye çıkarsan çoğu çalışan üretime katkı veren insanlar evde oturur çalışmaz. Şöyle ki çalışan bir bayanla evli olmak demek şuan bakıcıya en az iline göre 8-10 bin ( çocuk sayısına göre değişir ) , Daha fazla dışardan yemek yemek ( kari- koca ) , tabiki eşinin giderleri de artacak ( giyim , vs. ) Yani herkes eşi çalışanın gelir yönüne bakar ancak gider yönüne kimse bakmaz. He diyeceksin ki eşini o halde calistirma valla benim için mahsuru yok calismasada çok büyük bir kayip olmaz lakin kadın herhangi bir adama muhtaç yaşamamali. Hepimiz polisiz sokakta ne adamlar var görüyoruz. Günümüzde kadının çalışması erkekten daha gerekli.. en azından ben kendi çocuklarım için öyle düşünüyorum .
Cbum, 1 saat önce

Dostum öyle düşünülmemesi için 1 erkek evlenip 1 kişiye daha yuva oluyor diye yazdım.

Yani erkek bireyselleşmiyor ama kadın işe girdiği an bireyselleşiyor genellemiyorum ama böyle.

Düşünsene herkes bekâr ve herkes çalışıyor, bu otomatik olarak alım gücünün düşmesi de demek oluyor. Ev bulmak da zorlaşıyor bir şey satın almak da zorlaşıyor.

Evlilik toplumun sigortasıdır.

Toplumu bekârlığa özendirmemeleri gerekiyor.


Elkatu
Aday Memur
24 Temmuz 2023 13:27

Senin elin çalışmasın hastaneye gidince de bayan doktor hemşire arayın sonrada evinde oturan kadına daha fazla para verelim... Bence ev hanımlarına bi maaş ikramiye verelim daha iyi


İpinikoparankukla
Aday Memur
24 Temmuz 2023 13:32

Bence komple kalkmalı. Evli olunca ne oluyor?

Toplam 6 mesaj

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