Eş yardımı artmalıdır!

Bence yanlış düşünüyorsun... Şöyle ki üreten bir toplum olmalıyız. Çalışmayan birinin üretime katkısı olmaz. Sen eş yardımını 3-5 bin TL ye çıkarsan çoğu çalışan üretime katkı veren insanlar evde oturur çalışmaz. Şöyle ki çalışan bir bayanla evli olmak demek şuan bakıcıya en az iline göre 8-10 bin ( çocuk sayısına göre değişir ) , Daha fazla dışardan yemek yemek ( kari- koca ) , tabiki eşinin giderleri de artacak ( giyim , vs. ) Yani herkes eşi çalışanın gelir yönüne bakar ancak gider yönüne kimse bakmaz. He diyeceksin ki eşini o halde calistirma valla benim için mahsuru yok calismasada çok büyük bir kayip olmaz lakin kadın herhangi bir adama muhtaç yaşamamali. Hepimiz polisiz sokakta ne adamlar var görüyoruz. Günümüzde kadının çalışması erkekten daha gerekli.. en azından ben kendi çocuklarım için öyle düşünüyorum .
Bence yanlış düşünüyorsun... Şöyle ki üreten bir toplum olmalıyız. Çalışmayan birinin üretime katkısı olmaz. Sen eş yardımını 3-5 bin TL ye çıkarsan çoğu çalışan üretime katkı veren insanlar evde oturur çalışmaz. Şöyle ki çalışan bir bayanla evli olmak demek şuan bakıcıya en az iline göre 8-10 bin ( çocuk sayısına göre değişir ) , Daha fazla dışardan yemek yemek ( kari- koca ) , tabiki eşinin giderleri de artacak ( giyim , vs. ) Yani herkes eşi çalışanın gelir yönüne bakar ancak gider yönüne kimse bakmaz. He diyeceksin ki eşini o halde calistirma valla benim için mahsuru yok calismasada çok büyük bir kayip olmaz lakin kadın herhangi bir adama muhtaç yaşamamali. Hepimiz polisiz sokakta ne adamlar var görüyoruz. Günümüzde kadının çalışması erkekten daha gerekli.. en azından ben kendi çocuklarım için öyle düşünüyorum .
Cbum, 1 saat önce
Dostum öyle düşünülmemesi için 1 erkek evlenip 1 kişiye daha yuva oluyor diye yazdım.
Yani erkek bireyselleşmiyor ama kadın işe girdiği an bireyselleşiyor genellemiyorum ama böyle.
Düşünsene herkes bekâr ve herkes çalışıyor, bu otomatik olarak alım gücünün düşmesi de demek oluyor. Ev bulmak da zorlaşıyor bir şey satın almak da zorlaşıyor.
Evlilik toplumun sigortasıdır.
Toplumu bekârlığa özendirmemeleri gerekiyor.