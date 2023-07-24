Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


24 Temmuz 2023 12:07
Derece Kademe
Memuriyete Başlama Tarihi (Sözlesmeli)16/04/2023 : (MEB)da İlk Gör.Baş.Tarihi : 23/06/2020(Kadroya geçiş ) Bugün gördüğüm haberde sözleşmeli çalışılan süreler de kademe dereceyi etkileyecek yazıyordu arkadaşlar.Benim şu an kadro ve aylık derece 8 aylık kademe ise 1 yazıyor . Peki normalde ne olması gerekir.Bu konulardan pek anlamıyorum şimdiden teşekkürler.

HakanMatt
Şube Müdürü
24 Temmuz 2023 12:08
Sözleşmeli sürenin kademeye eklenmesi için ne yapmak gerekir yada eklenmiş mi onu da bilmiyorum

Pelinin
Daire Başkanı
24 Temmuz 2023 12:20

Açıklamanızdan bir şey anlaşılmıyor ne zaman sözleşmeli başladınız ne zaman kadroya geçtiniz karıştırmışsınız tarihleri

HakanMatt, 1 saat önce
Sözleşmeli sürenin kademeye eklenmesi için ne yapmak gerekir yada eklenmiş mi onu da bilmiyorum

HakanMatt
Şube Müdürü
24 Temmuz 2023 12:22
Kopyala yapıştırdan dolayı kaymış ama anlaşılır kafayı kullanınca
Pelinin, 1 saat önce

Açıklamanızdan bir şey anlaşılmıyor ne zaman sözleşmeli başladınız ne zaman kadroya geçtiniz karıştırmışsınız tarihleri


Pelinin
Daire Başkanı
24 Temmuz 2023 12:25

Ben kullanamıyorum kafamı kusura bakmayın öyleyse başka biri yardımcı olsun

HakanMatt, 1 saat önce
Kopyala yapıştırdan dolayı kaymış ama anlaşılır kafayı kullanınca

moideen
Daire Başkanı
24 Temmuz 2023 12:44

Teknik fakültelerden mezun öğretmen değilseni 9/1 den başlarsınız. Şu an 8/1 olması gerekir. Doğru gözüküyor.


Kuskusuz
Daire Başkanı
24 Temmuz 2023 12:52

Eğer ek bir kademe derece almanızı gerektirecek bir durumunuz yoksa zaten olması gereken kademe derecedesiniz. 9 un 1 i başlar 3 sene sözleşmeli sonrası intibak yapılır 8in 1i olursunuz.


cansizsin
Memur
24 Temmuz 2023 12:53

Hocam, haberi okuyunca sözleşmelide geçen sürelerin 8 yıla 1 kademe verilmesinde dikkate alınacağı anlaşılıyor. Disiplin cezası almazsanız 5 yıl sonra bir kademe alacaksınız.

Yüksek lisansınız vardı diye hatırlıyorum, onun için 1 kademe almalısınız.


Kuskusuz
Daire Başkanı
24 Temmuz 2023 12:57

Haberi henüz görmedim ama normalde 8 yıla 1 kademe de sözleşmeli geçen süreler sayilmiyordu. Ne zaman düzenlendi bilmiyorum ama öyleyse isabet olmuş. Çok saçma bir durumdu, Kadroya geçince 8 yıl olayı.

cansizsin, 43 dk. önce

Hocam, haberi okuyunca sözleşmelide geçen sürelerin 8 yıla 1 kademe verilmesinde dikkate alınacağı anlaşılıyor. Disiplin cezası almazsanız 5 yıl sonra bir kademe alacaksınız.

Yüksek lisansınız vardı diye hatırlıyorum, onun için 1 kademe almalısınız.

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