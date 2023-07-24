Derece Kademe

Memuriyete Başlama Tarihi (Sözlesmeli)16/04/2023 : (MEB)da İlk Gör.Baş.Tarihi : 23/06/2020(Kadroya geçiş ) Bugün gördüğüm haberde sözleşmeli çalışılan süreler de kademe dereceyi etkileyecek yazıyordu arkadaşlar.Benim şu an kadro ve aylık derece 8 aylık kademe ise 1 yazıyor . Peki normalde ne olması gerekir.Bu konulardan pek anlamıyorum şimdiden teşekkürler.

Memuriyete Başlama Tarihi (Sözlesmeli)16/04/2023 : (MEB)da İlk Gör.Baş.Tarihi : 23/06/2020(Kadroya geçiş ) Bugün gördüğüm haberde sözleşmeli çalışılan süreler de kademe dereceyi etkileyecek yazıyordu arkadaşlar.Benim şu an kadro ve aylık derece 8 aylık kademe ise 1 yazıyor . Peki normalde ne olması gerekir.Bu konulardan pek anlamıyorum şimdiden teşekkürler.