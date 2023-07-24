Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Temmuz 2023 12:47
Toplu Sözleşmede Şefler için İstenilen Talepler

MADDE 23 ? ŞEFLERİN ÖZEL HİZMET TAZMİNATI VE EK ÖDEMELERİ

(1) Şef kadrolarında bulunanların 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) ve

(III) sayılı Cetvelde dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 20 puan ilave

edilir.

(2) Şef unvanlı kadrolarda bulunanların 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı

Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranları 35 puan artırılmak suretiyle uygulanır.

Bunların gerçekleşmesi iyileşme sayılır mı? Şefleri memnun eder mi?

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